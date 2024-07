Vida Urbana Homem assassinado a tiros era dono de farmácia e motivação do crime está sendo investigada Josevan Borges Leal, de 54 anos, estava dentro do comércio nesta quarta-feira (17), em Goiatins, quando foi abordado por um homem e baleado pelo menos seis vezes. Suspeito ainda não foi encontrado

Josevan Borges Leal, de 54 anos, assassinado a tiros, era dono da farmácia onde foi abordado pelo autor dos disparos na manhã desta quarta-feira (17). O crime aconteceu em Goiatins, região norte do estado, e o motivo está sendo investigado. Por volta das 10h, o suspeito entrou no estabelecimento, que fica no centro da cidade, usando um boné e uma máscara descartáve...