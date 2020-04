Vida Urbana Homem armado é suspeito de agredir profissionais de saúde na CSC da 1.206 e fugir Relatos apontam que homem é ex-companheiro de uma profissional da unidade

Uma equipe de profissionais de saúde do Centro de Saúde da Comunidade (CSC) da quadra 1.206 Sul, em Palmas, acabou agredida na manhã desta quinta-feira, 16. Segundo relatos, um homem de idade não informados, esteve armado na unidade atrás de sua ex-companheira, que é servidora do CSC e tentou agredi-la. No entanto, a equipe o conteve. Ela teria solicitado medidas protetivas c...