Vida Urbana Homem ameaça mulher com arma e leva golpe de foice do irmão da vítima, diz polícia O caso será investigado pela 15ª Delegacia de Polícia de Sítio Novo do Tocantins

Um homem de 42 anos é suspeito de tentativa de homicídio no Povoado Grotão, zona rural de Axixá do Tocantins, no extremo norte do estado. A ocorrência foi registrada no final da tarde desta quinta-feira (25). Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao serem acionados para atender à ocorrência, encontraram o suspeito ferido, com um corte profundo no...