Vida Urbana Homem acusado de latrocínio pela Justiça do Maranhão é preso em Paraíso do Tocantins Conforme a PM, o homem, de 27 anos de idade, teria matado um policial militar da PM do Maranho; mas o acusado morava atualmente no Tocantins

Um homem, de 27 anos de idade, acusado de latrocínio no estado do Maranhão e foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto, foi preso na manhã desta quinta-feira, em Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas. De acordo com a Polícia Militar (PM) após a corporação receber informações passadas anonimamente sobre o acusado e que ele estaria morand...