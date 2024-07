Vida Urbana Homem achado morto levou 27 facadas e foi degolado, diz PM Manchas de sangue foram encontradas na porta de entrada da casa em que a vítima foi encontrada. Polícia Civil investiga o caso

O homem assassinado a facadas na manhã deste domingo (7), em Araguaína, foi identificado pela Polícia Militar (PM). A vítima é Edson José da Silva, de 48 anos. Segundo a PM, ele foi morto com 27 facadas e também foi degolado. Os suspeitos do crime não foram localizados. O crime aconteceu no setor Maracanã, por volta das 7h. O caso está sendo investigad...