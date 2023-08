Na manhã desta quarta-feira, 16, por volta das 6h40, uma mulher, identificada como Maria de Lourdes Pereira Cursino, de 39 anos, foi morta a tiros, no setor Rodoviário, Rua 10, em Colinas do Tocantins.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, a vítima estava caída no chão, com perfurações de arma de fogo, na região da orelha esquerda sem sinais vitais.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria tentado se matar com um tiro na cabeça logo após o crime. Ele foi socorrido e levado para o hospital Regional de Colinas pela equipe dos bombeiros.

A Polícia Civil ainda está em diligências.