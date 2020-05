Vida Urbana Homem é suspeito de assassinar ex-esposa em Campos Lindos e fugir para o Maranhão Safira Camelo Gomes Lima, de 36 anos, foi morta a tiros na noite deste sábado, 23

Um crime de femincídio ocorreu na noite do último sábado, 23, no município de Campos Lindos, distante 473 km de Palmas. De acordo a Polícia Militar (PM), a vítima é Safira Camelo Gomes Lima, de 36 anos, e o suposto autor do crime é Jurani de Sousa Lima, de 47 anos, de quem ela teria se separado. De acordo com informações repassadas à PM pela mãe da vítima, ela es...