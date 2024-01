Um homem identificado com as iniciais T.D.P.C. de 24 anos, foi atropelado na madrugada de domingo, 7, na Avenida Sete de Setembro, no Setor Brasil, em Dianópolis, região sudeste do Estado, conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

De acordo com a corporação, ao chegar no local a equipe encontrou a vítima caída, com sinais de traumatismo craniano encefálico, com afundamento na parte posterior do crânio.

Segundo a Polícia Militar (PM) que também esteve no local, testemunhas relataram que um veículo de passeio teria invadido a contramão, atropelado a vítima e fugido do local sem prestar socorro.

Ainda conforme o CBM, os bombeiros levaram a vítima ao hospital, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.