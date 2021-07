Vida Urbana Homem é retirado de casa em chamas em Augustinópolis Militares prendem suspeito de cometer o incêndio criminoso

Militares do 9º Batalhão da Polícia Militar (PM) conseguiram resgatar um homem que estava dentre de uma casa em chamas na cidade de Augustinópolis, distante 632 km de Palmas. Segundo a PM, o caso acontece na última quinta-feira, 1°, mas as imagens do resgate foram divulgadas somente neste domingo, 4. O incêndio criminoso foi registrado no Bairro São Pedro, e a eq...