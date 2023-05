Um homem de 41 anos de idade ficou inconsciente depois de se afogar em uma represa na zona rural de Gurupi, sul do Tocantins, às margens da BR-153, na tarde deste domingo, 14, até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com informações obtidas pelos Bombeiros no local da ocorrência, o homem estava nadando sozinho no meio da represa quando começou a pedir socorro. Ele foi resgatado em canoa de outros banhistas e levado até a margem da represa.

Ao chegar no local, por volta das 13h, os socorristas encontraram a vítima do afogamento inconsciente deitada no chão. As equipes avaliaram as condições da vítima e após aplicação de oxigênio o homem retomou a consciência.

Uma equipe do Serviço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu o homem até uma Unidade de Pronto Atendimento onde ficou em observação.