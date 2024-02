Redação Jornal do Tocantins

Um homem, de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, acabou preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de violência doméstica contra a esposa de 36 anos, em Itaguatins, extremo norte do estado.

De acordo com a corporação, a prisão ocorreu na tarde de sábado, 17, após a equipe ser acionada para a ocorrência.

No local, os policiais encontraram a vítima com hematomas no rosto, braço esquerdo e na perna direita. A mulher relatou aos policiais que foi ameaçada e agredida pelo companheiro.

Ainda segundo a PM, com o auxílio dela, a equipe encontrou o homem na casa de parentes. Os militares deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram até a delegacia de flagrantes de Araguatins.