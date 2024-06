Vida Urbana Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Formoso do Araguaia A prisão ocorreu por meio da ação Operação Protetor, que tem como objetivo combater crimes em andamento na região

Em Formoso do Araguaia, a Polícia Civil (PC) prendeu um homem de 24 anos suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu por meio da ação Operação Protetor, que tem como objetivo combater crimes em andamento na região. O mandado de prisão, expedido pela Vara Criminal de Formoso do Araguaia, é devido ao envolvimento do homem com o tráfico de drogas. O nome dele n...