Um homem de 41 anos acabou preso nesta quarta-feira, 13, em Cariri, leste do Tocantins, suspeito de envolvimento no assassinato do percuarista Waldemar Ferreira Pimenta ocorrido no dia 26 de junho em uma rodovia federal, em São Miguel do Araguaia. As informações são da Secretaria da Segurança Pública.

Segundo a pasta, além da prisão do suspeito, policiais civis do Tocantins e Goiás cumpriram mandados de busca e apreensão em outros dois endereços em Gurupi, e apreenderam "objetos de interesse da investigação".

O pecuarista Waldemar Ferreira Pimenta, 74 anos, morreu no dia 26 de junho quando teve o carro interceptado na BR-080, em São Miguel do Araguaia, por dois suspeitos que atiraram diversas vezes contra ele. A SSP disse que o crime passou a ser investigado pela Polícia Civil de Goiás, que prendeu no dia 4 de agosto dois homens suspeitos de serem "pistoleiros contratados para executar o peruarista". A prisão ocorreu em Tuntum (MA).

Ainda conforme a SSP, policiais civis de Goiás cumpriram seis mandados de prisão em São Miguel do Araguaia e Porangatu contra um grupo suspeito de ser responsável pela morte de Waldemar.

O suspeito preso no Tocantins foi levado para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi e depois encaminhado à Unidade Penal Regional de Gurupi.