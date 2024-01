Redação Jornal do Tocantins

Um homem, de 23 anos, acabou preso suspeito de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, pela Polícia Militar (PM), após tentar invadir a casa da ex-namorada. O caso ocorreu no domingo, 28, em Tocantinópolis, no extremo norte do estado.

De acordo com a corporação, depois de serem acionados por telefone, os policiais se deslocaram até o endereço da vítima. Ao chegarem ao local, a mulher relatou aos policiais que seu ex-namorado tentou invadir sua residência e ameaçou ela e sua família .

Conforme a PM, os militares foram até a residência da mãe do suspeito que tentou fugir, mas a polícia conseguiu prendê-lo.

Com o homem, a equipe encontrou uma arma de fabricação artesanal calibre 22.

Ainda segundo a polícia, o suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes de Tocantinópolis, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis ao caso.