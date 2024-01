Redação Jornal do Tocantins

Um homem acabou preso na madrugada de sábado, 27, suspeito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no Setor Sul, em Palmas, conforme a Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, a prisão ocorreu após a equipe receber informação de que suspeitos que portavam armas de fogo, estavam em um bar próximo ao setor Vale do Sol, em Taquaralto.

Os militares iniciaram as diligências. No cruzamento entre a rua 13 e a Avenida perimetral norte, a equipe se deparou com três homens em três motocicletas que desobedeceram às ordens de parada e fugiram, cada um para uma direção.

Segundo a equipe, os policiais fizeram o acompanhamento a um dos suspeitos, que tentou fugir sentido setor Sul, por 4 quilômetros. Conforme a PM, o homem acabou colidindo com o muro de uma igreja, momento em que a arma de fogo portada por ele caiu no chão, um revólver calibre 32.

A polícia ainda informou que o suspeito teve escoriações no rosto e por todo o corpo, além de destruir o muro da igreja.

Ele foi levado à central de flagrantes, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis ao caso.