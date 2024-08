Vida Urbana Homem é preso suspeito de matar sogra e ferir companheira com golpes de faca Crime aconteceu em Gurupi e filha foi socorrida em estado grave. Homem foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio

Uma mulher foi assassinada com golpes de faca em Gurupi, região sul do estado. O suspeito do crime tinha um relacionamento com a filha dela, que também foi esfaqueada e sobreviveu. Conforme apurado pelo g1 Tocantins e TV Anhanguera, o crime aconteceu em uma casa do setor Alvorada II, na tarde desta segunda-feira (12). A mãe foi identificada como Rosimeire Macedo...