A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quarta-feira, 20, um homem de 29 anos suspeito de homicídio na Avenida Rio Formoso, no município de Talismã.

Segundo a PM, o crime ocorreu após uma briga em um bar do município, por uma partida de sinuca em que o suspeito teria desferido um golpe de faca na região do pescoço da vítima, um homem de 39 anos, e fugido com um casal em um caminhão.

Ainda de acordo com os militares, colegas de trabalho da vítima e do dono do estabelecimento comercial informaram que o suspeito não era conhecido e estava no município com intenção apenas de “pernoitar”, para cumprir o período de descanso obrigatório.

A Polícia Civil, perícia e o Instituto de Médico Legal (IML), estiveram no local, confirmando o óbito.

Após algumas diligências, o suspeito foi localizado em uma fazenda, no município e levado para a Central de Flagrantes de Alvorada.