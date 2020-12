A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam um homem suspeito de ter assassinato e escondido o corpo de um adolescente em uma cisterna na cidade de Paraíso do Tocantins. A detenção do suspeito, de 23 anos, mediante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, ocorreu nesta segunda-feira, 14, em Araguatins.

Conforme a Polícia Civil, o preso teria matado o menor de 16 anos e depois jogado o corpo em na cisterna de uma residência abandonada em Paraíso. Nas investigações, os policiais descobriram que o crime era motivado por um acerto sobre contas relacionadas à dívida de drogas. O adolescente teria encomendado o assassinato de um homem, que, inclusive, chegou a ser esfaqueado, mas socorrido e sobrevivido.

Algumas horas depois, segundo a apuração da Polícia Civil, como represália a encomenda, na mesma casa do crime anterior, o cunhado da vítima, que tinha sofrido o atentado, desferiu golpes de madeira na cabeça do adolescente. O homem agressor estava em companhia de outras pessoas na hora do homicídio do menor.

Ainda conforme as investigações, após o adolescente morrer, os dois homens jogaram o corpo da vítima dentro da cisterna e queimaram uma rede na casa, em que o menor estava deitado horas antes do crime.

Ao final da apuração do caso, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão dos dois suspeitos de envolvimento no homicídio. Um dos suspeitos foi localizado, preso e enviado à Casa de Prisão Provisória (CPP) de Araguatins. O detido deve ser recambiado à CPP de Paraíso do Tocantins. Já o segundo suspeito de envolvimento ainda não foi localizado.