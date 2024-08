Vida Urbana Homem é preso suspeito de incendiar casa de ex-companheira em Cariri do Tocantins De acordo com a Polícia Militar, no momento do incêndio, a mulher não estava no local, apenas a filha de 22 anos

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira por ciúmes em Cariri do Tocantins, região leste do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), no momento do incêndio, a mulher não estava no local, apenas a filha de 22 anos. O crime aconteceu na tarde de domingo (25). Segundo a PM, a vítima informou que o suspeito tentou entrar...