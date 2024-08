Vida Urbana Homem é preso suspeito de estuprar mulheres e postar vídeos do crime nas redes sociais Os crimes aconteceram em Nova Olinda e Araguaína. O caso ainda é investigado para identificar os responsáveis pela conta no Instagram que divulgou as filmagens dos abusos

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de estuprar duas mulheres em Nova Olinda e Araguaína, região norte do estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante os abusos, ele filmava a ação e divulgava as imagens nas redes sociais. Segundo a SSP, um dos crimes em Nova Olinda aconteceu no dia 24 de março deste ano. A vítima, de 27 ...