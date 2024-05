Vida Urbana Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos com consentimento da mãe dela, diz PM Suspeito, de 24 anos, foi preso em uma pousada onde estaria hospedado com a vítima. Mãe da adolescente também foi presa

Um homem de 24 anos foi preso por suspeita de estuprar uma adolescente de 13 anos de idade. Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe da vítima concordava com o relacionamento entre os dois e, por isso, também foi presa. A prisão aconteceu em uma pousada no centro de Santa Maria do Tocantins, após a PM receber a informação de que um adulto estaria no local acompanhado de uma...