Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 5, um homem de 37 anos, suspeito de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 31 anos, no município de Paraíso do Tocantins, centro-oeste do estado.

Conforme o relatório, os policiais militares do 8º Batalhão (8º BPM) foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sobre a ocorrência e se deslocaram à região sul do município, no setor Universitário, onde a vítima já estava recebendo os primeiros socorros.

A mulher relatou aos militares que seu ex-companheiro tinha a chave da sua casa e chegou enquanto ela dormia. Ela acordou com o ex em cima desferindo golpes de faca.

De acordo com a polícia, a vítima conseguiu segurar a faca e acertar o pescoço do suspeito, que fugiu em um veículo, de cor preta.

Os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito no setor Oeste, no momento em que ele estava chegando e tentando entrar na residência.

Ainda segundo a polícia, a vítima e o suspeito apresentavam ferimentos causados por arma branca e foram encaminhados ao Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.

Após o atendimento médico, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio. A vítima permaneceu no hospital para receber cuidados médicos.