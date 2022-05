Vida Urbana Homem é preso suspeito de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas em Augustinópolis O suspeito viajava em uma van que vinha de Imperatriz com destino à cidade de Araguatins onde revenderia a droga

A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira (19), um homem de 21 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas na cidade de Augustinópolis, norte do Estado. De acordo com a PM, os policiais receberam informações de que um traficante de Araguatins, cidade localizada extremo norte do Tocantins, estava transportando droga dentro de uma...