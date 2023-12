O lavador Danilo Sousa dos Reis Santos, 19 anos, e a empregada doméstica Cleane Aires Braga, 27 anos, foram assassinados na madrugada do dia 23 de dezembro, em Peixelândia, distrito de Couto Magalhães, noroeste do Estado. Um homem de 21 anos acabou preso em flagrante suspeito de cometer o crime.

Um familiar do lavador registrou na delegacia da Polícia Civil ter acordado na madrugada com gritos de Danilo, chamando pelo seu nome e dizendo que um homem, identificado pelas iniciais W.A.S,de 21 anos, havia lhe furado.

Ao abrir a porta da casa, Danilo entrou, abraçou a familiar e repetiu “W.A.S me furou”, em seguida, caiu no chão e morreu.

A testemunha declarou ter ligado para a Polícia Militar, mas não conseguiu retorno. Em seguida, acionou um agente da polícia civil para comunicar o ocorrido. Uma ambulância esteve no local e aguardou a chegada da polícia.

Conforme o relato, o motorista da ambulância seguiu os coágulos de sangue na rua e chegou até a casa de Danilo.

A casa estava com as portas abertas, e o motorista avistou o corpo de Cleane Aires Braga dentro de um buraco, parecido com uma fossa, ao lado do imóvel. Também relatou que os corpos de Danilo e Cleane apresentavam ferimentos de objeto 'perfuro-cortante'.

Segundo o registro policial, a testemunha relatou que tanto Danilo quanto o suposto autor tinham um caso amoroso com a vítima Cleane. Também relatou que, horas antes, o suposto autor ateou fogo no interior da casa da vítima e depois foi à casa de Danilo e ateou fogo na cama. O casal teria ido dormir na casa de um outro familiar de Danilo.

Prisão do suspeito

A Polícia Militar confirmou ter sido acionada por um policial civil para dar apoio ao duplo homicídio. As equipes percorreram trajeto na zona rural e, ao entrarem em uma fazenda, alertaram o proprietário que o suspeito poderia estar nas imediações e, caso visse, que entrasse em contato.

Ainda segundo a PM, as equipes saíram da fazenda e o proprietário ligou pouco tempo depois para dizer que o suspeito apareceu na propriedade e que queria se entregar.

A PM disse que ele foi preso, não apresentou resistência e que confessou o crime. “Apresentava uma perfuração por objeto cortante na coxa direita”. O suspeito passou por atendimento médico e depois levado para a central de flagrantes de Colinas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou a prisão do suspeito e informou que o crime ocorreu por suposta traição da mulher.