A Polícia Civil do Tocantins efetuou a prisão de um homem de 37 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria filha no município de Itaguatins, extremo norte do estado. A ação ocorreu na zona rural de João Lisboa (MA), em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Segundo a polícia, as investigações tiveram início após o Conselho Tutelar do município receber informações de que uma menor de idade era vítima de abusos sexuais cometidos pelo próprio pai.

"Com base no relato, iniciamos as diligências investigativas e conseguimos confirmar a veracidade dos fatos. A vítima foi ouvida e confirmou que os abusos teriam ocorrido por mais de 10 vezes, ao longo do ano de 2023. Além da confissão da vítima, exames periciais realizados também confirmaram os abusos”, explicou o delegado Antônio Bandeira, responsável pelo caso, por meio da assessoria.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito se aproveitava da ausência da mãe da criança para cometer os abusos, que eram cometidos com violência. Em algumas ocasiões, o suspeito estava sob efeito de álcool e ameaçava a própria filha, dizendo que, caso ela revelasse algo a alguém, ele a mataria, assim como a mãe dela.

"No início dos abusos, a vítima lutava e implorava para que o pai não praticasse os estupros, mas era agredida de forma severa, sendo que após reiterados abusos, a vítima já não esboçava mais reação", explicou o delegado.

A localização do suspeito ocorreu no povoado Capenga D'água, na zona rural do Maranhão.

Na tarde desta quinta-feira, 18, foi montada uma operação para prender o suspeito, que só foi preso próximo às 22h.

O suspeito foi conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Imperatriz, e após os procedimentos necessários, será transferido para o Tocantins.