Um empresário de Palmeirópolis, sul do Tocantins, de 29 anos, está recolhido na prisão desde a manhã deste domingo,12, por suspeita de ter agredido a mulher após retornarem de uma festa em Minaçu, por volta das 6 horas.

Os policiais o encontraram em casa, após acionamento pela telepatrulha Maria da Penha, com os dedos mutilados e sangrando. Segundo o relato policial havia muito sangue na entrada da área externa da casa. No interior, o homem estava no chão, com os dedos sangrando, e imputou à companheira, uma servidora pública de 46 anos.

A mulher "veio desesperada", segundo relataram os policiais militares no Boletim de Ocorrência, e acusou o homem de agredi-la com tapas, socos, chutes além de ameaçá-la de morte com uma faca, depois apreendida pelos militares.

Segundo a mulher, após as ameaças, o home apanhou a faca e cortou dois dedos da mão direita, o anelar e mínimo.

Uma ambulância recolheu o homem e a mulher seguiu com os policiais na viatura até o hospital da cidade. O homem recusou atendimento e foi levado para a 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Alvorada, após a vítima ser atendida.

Na delegacia, a vítima disse que os dois beberam muito na festa em Minaçu e assim que chegaram em casa, por volta das 6 horas, o homem surtou e a agrediu. Ela disse que o homem chegou a pressionar a faca contra o peito dela durante as ameaças de morte. A mulher também contou que o companheiro havia saído há poucos dias da cadeia e o motivo da prisão também era por violência doméstica.

O suposto agressor negou ter agredido a companheira. Na versão dele, a mulher que "surtou" por motivos de ciúmes e lhe atacou com uma faca e feriu os dois dedos. Segundo o homem, a mulher usa medicamento controlado e surta quando associa os remédios com bebida alcóolica.

Ao ratificar a prisão em flagrante, o delegado João Paulo Ribeiro Sousa, lembrou do pesa da palavra da vítima e apontou que além das lesões apresentadas pela vítima, ele havia sido preso em flagrante pelo mesmo motivo, contra a mesma vítima, e estava em liberdade provisória sob medidas protetivas. Uma das medidas era não ser aproximar da mulher. A pena para este tipo de crime passa de quatro anos, motivo apontado pelo delegado para não arbitrar fiança.