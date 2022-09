Vida Urbana Homem é preso por violência doméstica após agredir namorada com bainha de facão Vítima sofreu lesões na região lombar e ombro direito após tirar satisfação com o marido sobre traição; policiais prenderam o suspeito em Formoso do Araguaia

A Polícia Militar (PM) prendeu um aposentado de 45 anos na noite deste sábado, 17, em Formoso do Araguaia, por violência doméstica contra a namorada. A vítima é uma autônoma de 46 anos e teve lesões após ser agredida pelo companheiro com uma bainha de facão. O fato ocorreu na rua Couto Magalhães. De acordo com a PM, a vítima informou que o namorado utilizou uma ba...