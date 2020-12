Vida Urbana Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas após se envolver em acidente de trânsito na TO- 374 Detido, após se acidentar, fugiu do local e PM recebeu informações que o homem estaria em liberdade condicional e iniciou buscas

A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos, com aproximadamente 300 gramas de crack e R$ 359,00 em Dueré. A ação ocorreu nesta terça-feira, 8, por volta das 18 horas, após o suspeito se envolver em um acidente de trânsito na TO-374. Conforme a PM, após se envolver no acidente na rodovia que Dueré a Gurupi, o homem fugiu do local e procurou atendimento médico...