Homem é preso por suspeita de tentativa de homicídio ocorrido em 2019 Polícia Civil o capturou em uma casa no Sul de Palmas neste sábado

Na manhã deste sábado, 11, um homem de 20 anos acabou preso por suspeita de tentativa de homicídio em Palmas. Policiais civis da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) efetuaram a prisão do suspeito, que teria cometido o crime em outubro do ano passado no Setor Santa Bárbara, no Sul da Capital. A prisão ocorreu mediante cumprimento a mandado de prisão...