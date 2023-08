Um homem de 31 anos acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de tráfico de drogas e maus-tratos a animais na tarde de quarta-feira, 9, por volta das 17h, no município de Paraíso do Tocantins.

De acordo com a polícia, durante uma fiscalização no km 499 da BR 153, revistaram um ônibus rodoviário que fazia a linha de Rio de Janeiro (RJ) a São Luís (MA). No compartimento de bagagens os policiais encontraram um filhote de cachorro dentro de caixa imprópria para o porte do animal. De acordo com a PRF, o filhote estava assustado e apresentava estar com muita sede.

Com o dono do cachorro a equipe da PRF localizou na mochila do suspeito uma sacola plástica com 58 pinos de substância análoga à cocaína, 23 pedras de substância análoga ao crack, aproximadamente 70g de substância análoga à maconha e 13g de substância análoga à cocaína.

O homem disse à polícia que adquiriu os produtos na cidade de Americana (SP), com a intenção de vendê-los em São João dos Patos (MA).

O passageiro, o animal e as substâncias foram apreendidas e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins.