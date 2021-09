Vida Urbana Homem é preso por suspeita de aplicar golpe do PIX falso em lojas de Palmas Segundo a Polícia Militar, homem teria adquirido roupas e calçados avaliados em cerca de R$ 1.000,00 com falsas transferências

Um homem de 20 anos acabou preso nesta quinta-feira, 17, pela Polícia Militar (PM) por suspeita de aplicar golpe do PIX falso em lojas de confecção no centro de Palmas. Segundo a PM, ele teria subtraído roupas e calçados avaliados em cerca de R$ 1.000,00. A polícia teve conhecimento do caso após denúncias de uma loja do centro da Capital que teria sofrido o crim...