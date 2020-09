Vida Urbana Homem é preso por suposta utilização de cédulas falsas no comércio de Luzimangues PM encontrou com suspeito duas notas de R$ 50,00 aparentemente falsas e outros valores

Na noite da última sexta-feira, 4, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem que estaria utilizando cédulas falsas no comércio de Luzimangues, Distrito de Porto Nacional. De acordo com a PM, comerciantes informaram militares do 1º Batalhão, que faziam patrulhamento perto da feira coberta de Luzimangues, que um ‘rapaz moreno de camisa amarela e boné vermelho’ estari...