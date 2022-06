Vida Urbana Homem é preso por sequestro e agressões contra a ex-esposa em Araguaína O suspeito vai responder na Justiça pela prática de lesão corporal, ameaça, injúria, sequestro e cárcere privado

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quinta-feira, 30, um homem de 40 anos suspeito de lesão corporal, injúria, cárcere privado, ameaça e sequestro da ex-mulher de 26 anos, no Setor Jardim América, em Araguaína. De acordo com moradores, o agressor estava em um carro e perseguiu a vítima, que trafegava em uma motocicleta. Na rua 5 de Outubro do Setor Jardim...