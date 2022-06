Vida Urbana Homem é preso por roubo em Araguaína Com o suspeito a polícia encontrou R$72,00 reais, 2 anéis, capacete, 2 aparelhos celulares e uma motoneta honda/pop100; ele ainda teve autuação por furto e estupro

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 24 anos, por roubo na madrugada desta quinta-feira , 16, no setor Araguaína Sul, em Araguaína, região norte do estado. Segundo a PM, com o suspeito, encontraram R$72,00 reais em espécie, dois anéis, capacete, dois aparelhos celulares e uma motoneta honda/pop 100 de cor roxa. A equipe do 2° Batalhão (2º BP...