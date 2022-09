Vida Urbana Homem é preso por receptação após comprar máquina de assar frango furtada Mulher que teve o aparelho furtado registrou o crime e indicou o suposto autor

Um homem de 38 anos, suspeito pelo crime de receptação, acabou preso na manhã desta quarta-feira, 14. A prisão ocorreu após agentes da 5ª Delegacia de Palmas, localizarem com ele uma máquina a gás, utilizada para assar frango. A proprietária do equipamento do equipamento teve o bem furtado em seu estabelecimento comercial no último sábado, 10, e procurou a dele...