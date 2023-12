Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos suspeito de manter a mãe, de 69 anos, em cárcere privado, em Paraíso do Tocantins, na quarta-feira, 20. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

A Polícia Militar afirma ter recebido uma denúncia de que uma mulher dentro de um Vectra preto acenava por socorro com as mãos para motoristas na TO-080. Uma equipe policial alcançou o veículo a 30 km de Paraíso, no sentido Palmas.

O suspeito disse aos policiais que forçou a vítima a entrar no veículo para ajudá-lo a reatar o relacionamento com uma mulher que estaria morando em Palmas.

A Polícia Militar deu voz de prisão ao suspeito e ele foi autuado pelo crime de cárcere privado, qualificado pelo dano psicológico a que a vítima foi submetida.

A idosa ainda informou que estava com falta de ar, dores e dormência no corpo e foi levada pelos bombeiros ao hospital de Paraíso.

Com restrição judicial, o veículo do suspeito foi removido pela empresa conveniada do Departamento Estadual de Trânsito da cidade.