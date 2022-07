Vida Urbana Homem é preso por furto de caminhão caçamba em Luzimangues Suspeito que tem registro pelos crimes de roubo e estupro, estava na condicional

Na manhã deste sábado, 9, por volta das 7h30, o 1° Batalhão da Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 29 anos, pelo furto de um caminhão caçamba no Distrito de Luzimangues, (Porto Nacional). Conforme a PM, no local, a vítima relatou que na noite anterior teve seu caminhão caçamba furtado do pátio da empresa onde trabalha e que tinha informações do possível a...