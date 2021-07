Vida Urbana Homem é preso por doméstica e posse irregular de arma de fogo em Araguatins Vítima foi encontrada pela PM escondida com medo do companheiro

Na noite do sábado, 3, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de violência doméstica com armas em Araguatins. Na residência do preso, de 27 anos, a PM encontrou um cano de espingarda, cinco balotes, uma porção de pólvora, vários caroços de chumbo, além de 56 espoletas. Conforme a PM, os militares se deslocaram até a residência do casal no setor Invasã...