Homem é preso por dirigir embriagado após caminhão atingir poste em rua de São Bento do Tocantins Suspeito disse que caminhão estaria estacionado o veículo que ficou desgovernado

A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos suspeito de conduzir um caminhão embriagado no centro de São Bento do Tocantins. A detenção ocorreu nesta segunda-feira, 5, após o motorista colidir o veículo contra um posto de energia elétrica. Conforme a PM, ao ser acionada pela própria esposa do homem, que ligou informando que o veículo de seu marido teria ...