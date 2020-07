Uma ação de fiscalização nas praias, ranchos e comércio do município de Peixe terminou com a prisão de um homem de 23 anos por desacato à autoridade e desobediência após a identificação de uma aglomeração. A detenção ocorreu no sábado, 11, por volta das 16 horas, na Prainha, zona rural da cidade de Peixe, durante ação conjunta da Polícia Militar (PM), Vigilância Sanitária, Ministério Público do Tocantins (MPTO) e a equipe de Saúde Municipal.

Conforme a PM e o MPTO, operação, que ocorreu durante todo o final de semana, teve caráter educativo e orientou a população sobre os termos e importância do cumprimento do Decreto Municipal que visa evitar a disseminação da Covid-19.

As equipes que verificaram a regularidade no funcionamento de hotéis, restaurantes, bares, ranchos e das tendas montadas às margens do rio, principalmente quanto ao limite de pessoas no mesmo ambiente. Essa fiscalização contou com o apoio dos barqueiros para a realização da patrulha fluvial, que deve ter caráter permanente durante toda a temporada.

Aglomeração

Segundo o MPTO, a fiscalização encontrou uma aglomeração verificada em um dos acampamentos na região da prainha, onde estavam reunidas pelo menos 150 pessoas. Na ação, um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado contra um dos participantes do evento que não portava documento, além da detenção de um homem por desacato e dois donos de ranchos autuados por promoverem aglomeração.

A PM informou que durante a abordagem ao grupo de pessoas os policiais requisitaram a documentação de um dos homens que se recusou a entregar dizendo que não portava documentação. O homem foi convidado a acompanhar os policiais a até a Delegacia de Polícia, onde seria feita a sua identificação, entretanto outro homem interviu na abordagem e disse aos policiais que seu irmão não iria a lugar nenhum.

Esse segundo homem, conforme a PM, ameaçou os policiais e disse que a guarnição iria se arrepender daquela ação, se não liberasse o jovem. O mesmo homem também se recusou a sair do local após algumas solicitações das autoridades e devido a isso, e recebeu voz de prisão e algemado ao mostrar atitude agressiva. Além disso, a PL informou que o infrator tentou por várias vezes pular do barco, sendo necessário ser contido pelos policiais.