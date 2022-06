Vida Urbana Homem é preso por Crime Ambiental após provocar incêndio em vegetação às margens da BR Suposto autor denominou a ação de “fogo administrado”

Na tarde desta quarta-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF)prendeu um homem de 58 anos por Crime Ambiental, após provocar um incêndio às margens do km 452 da BR-153, em Miracema do Tocantins, região central do estado. Conforme divulgado pela assessoria, agentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informaram à PRF sobre foco d...