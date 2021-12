Vida Urbana Homem é preso pela Polícia Militar com maconha e crack em Filadélfia Suspeito ainda tentou se desfazer da droga ao ver os militares

A Polícia Militar prendeu um homem, de 23 anos, por tráfico de drogas em Filadélfia. O caso ocorreu no último sábado, 18, no setor Lago Azul em Filadélfia, mas foi divulgado nesta segunda-feira, 20. A PM informou que a ação ocorreu no patrulhamento no para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Os militares avistaram o jovem em atitude suspeita, que ao...