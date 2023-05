Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão e prenderam um homem em Barrolândia nesta quinta-feira, 18, suspeito de abuso e exploração sexual infantil. A prisão ocorreu durante a operação Égide, deflagrada em 20 estados.

Com o suspeito os policiais encontraram arquivos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes armazenadas em dispositivos eletrônicos, o que resultou na prisão em flagrante.

O homem foi conduzido até a sede da Polícia Federal em Palmas onde a autoridade instaurou inquérito policial e confirmou o auto de prisão em flagrante.

O suspeito está indiciado com base no artigo 214-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê pena de multa e reclusão de até quatro anos, por adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo menor.

A operação foi deflagrada em 20 estados no dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes com o objetivo de reprimir esse tipo de crime.

Dados divulgados pelo Ministério Público do Tocantins, no início do mês, apontam que em 2022 foram registrados 796 crimes de estupro contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas é do sexo feminino (86,2%) e tem idade de 11 a 13 anos.

Casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100 ou através do aplicativo “SABE-Conhecer, Aprender e Proteger”.