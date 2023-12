Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 18 anos acabou preso na noite de terça-feira, 26, suspeito de roubar um pet shop na avenida JK, na quadra 105 norte, na capital. A polícia afirma que ele utilizou um simulacro de arma de fogo para praticar o crime.

Um atendente do estabelecimento passou as características do suspeito aos policiais militares e revelou o uso da arma de fogo para fazer ameaças.

Segundos os militares, ao localizarem o suspeito ele havia trocado de roupa para mudar as características que o identificava. O homem confessou o roubo e estava de posse de um simulacro de arma de fogo e dos objetos roubados da loja, além de R$ 562.

O homem e os objetos foram apresentados na central de flagrantes de Palmas.