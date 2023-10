Um homem investigado por duplo homicídio em um bar situado na Vila Mogno, área do “Garimpo Santilho”na zona rural de Cumaru do Norte, no Pará, no domingo, 8, acabou preso na noite de segunda-feira, 9, na capital.

De acordo com a Secretaria da segurança Pública (SSP), no domingo, por volta de 1 hora da manhã, o suspeito estava em companhia das vítimas Paulo Junior Pereira de Araújo e Fabrício Ferreira de Araújo, os dois eram irmãos, e Thiago Bento Gonçalo, em um bar situado na Vila Mogno, área do “Garimpo Santilho”, zona rural do município de Cumaru do norte.

Segundo a pasta, o suspeito, que era amigo íntimo das vítimas, após perder uma rodada de sinuca, se aproximou de Fabrício de Araújo e atirou na região do pescoço e tórax do rapaz. A vítima morreu ainda no local.

Conforme a SSP, o homem também é suspeito de atirar contra Thiago Bento Gonçalo, o tiro atingiu sua mão e ele sobreviveu. Em seguida, o suspeito foi em direção ao irmão de Fabrício de Araújo, a vítima Paulo de Araújo, e, de acordo com a secretaria, o suspeito o matou com disparos na região posterior da cabeça e tórax.

Ainda segundo a secretaria, populares que estavam no local também fizeram disparos contra o suspeito. O homem conseguiu fugir e se esconder em um barraco da vila.

Na sequência, o suspeito foi socorrido por um avião particular fretado por familiares, que o trouxe até Palmas para ser submetido a tratamento médico.

A pasta informou que com apoio da Polícia Civil do Tocantins e Polícia Militar do Tocantins, foi possível constatar que o suspeito estava internado em um hospital privado, na capital, e realizou uma cirurgia de urgência, onde ocorreu o cumprimento à ordem judicial expedida em desfavor do investigado.