Vida Urbana Homem é preso na BR-153, em Araguaína, por furtar veículo há 10 anos em Goiás A Polícia Rodoviária informou que ao ser questionado sobre a origem do automóvel, o condutor apresentou nervosismo e disse que adquiriu o carro em 2011 por R$ 6.000,00, o qual era Finan

Um homem, de 53 anos de idade, foi preso por receptação de veículo furtado. O flagrante foi registrado no fim da tarde desta terça-feira, 8, no km 160 da BR 153, em Araguaína, norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava fiscalização de rotina quando abordou o veículo na rodovia. Durante as consultas, os policiais verificaram que ha...