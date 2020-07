Vida Urbana Homem é preso em rodoviária de Gurupi após estuprar de mulher que dormia durante viagem de ônibus Abuso aconteceu no trecho da viagem entre Cariri do Tocantins e Gurupi e suspeito estava sentado na poltrona ao lado da vítima

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 42 anos suspeito de estupro no terminal rodoviário de Gurupi, Sul do Estado. A ação ocorreu na madrugada deste sábado, 11, quando a vítima, uma mulher de 25 anos, a estavam num ônibus em viagem com destino para o Pará, após denúncia. Conforme a PM, a vítima denunciou o crime por telefone e relatou que viajava sentad...