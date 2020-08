Vida Urbana Homem é preso em ponto usado para armazenamento, distribuição e venda de drogas Além da prisão, ação apreendeu cerca de 800 gramas de crack, 200 gramas de maconha, balança de precisão, plástico filme, celulares

Mais um desdobramento da Operação Hidra de Lerna, da Polícia Civil, prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas nesta quinta-feira, 27, no Sul de Palmas. A ação ocorreu na região dos Jardins Aurenys com a participação da Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) e Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério P...