Vida Urbana Homem é preso em Palmas com veículo clonado e furtado no Rio de Janeiro Automóvel também era furtado no mesmo Estado e ação ocorreu após a Polícia Civil e o Detran Tocantins receber informações sobre uma multa na Capital

Uma ação de diligências para identificar e apreender um veículo clonado resultou na prisão, em flagrante, de um homem de 30 anos, em Palmas. O caso ocorreu nesta terça-feira, 22, com atuação da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Conforme a Polícia Civil, o suspeito encontrado na região central da Capital estava com um veículo clonad...