Vida Urbana Homem é preso em Gurupi por suspeita de mandar matar trabalhador rural em Colinas A polícia constatou que o crime teria sido motivado por um desentendimento entre o suspeito e a vítima. O nome do agricultor, conforme as investigações, era usado para um registro de um supermercado em Gurupi e a vítima exigia que o nome dele fosse retirado, pois ele não era o dono do local

Um homem de 21 anos acabou preso em Gurupi por suspeita de mandar matar e planejar a morte de um agricultor rural de 35 anos, em Colinas do Tocantins, no feriado do dia 7 de setembro, em plena luz do dia. A polícia o prendeu em cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Comarca de Colinas. Na casa em que o suspeito estava, os policiais também cumpriram m...